انت الأن تتابع خبر ارتفاع حصيلة الاستجابة للنداء العاجل بشأن غزة إلى 1.26 مليار دولار والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، الجمعة، أن حصيلة النداء العاجل الذي أطلقته الأمم المتحدة بشأن غزة والضفة الغربية وصل إلى 1.26 مليار دولار.

ويشكل هذا المبلغ نحو أكثر من 100 بالمئة من الاستجابة المطلوبة، والبالغة 1.2 مليار دولار.

وأطلقت الأمم المتحدة وشركاؤها في تشرين الثاني الماضي، نداء عاجلًا لتنفيذ خطة الاستجابة الخاصة بها لدعم 2.2 مليون شخص في قطاع غزة، ونصف مليون شخص في الضفة الغربية المحتلة.

وتخصص هذه التبرعات لقطاعات الغذاء والصحة والأمن والمأوى والتعليم والحماية والتنسيق وغيرها .