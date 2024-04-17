انت الأن تتابع خبر تقرير متوقع من اللجنة التي تدرس طلب عضوية فلسطين بالأمم المتحدة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نقلت مصادر إعلاميّة أنّ الجنة التابعة لمجلس الأمن الدولي والتي تدرس طلب السلطة الفلسطينية الحصول على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة، قالت في تقريرها أنّها "لم تتمكن من تقديم توصية بالإجماع بشأن ما إذا كان الطلب يفي بالمعايير".

وقال دبلوماسيون إنه لا يزال من المتوقع أن تحث السلطة الفلسطينية مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوًا على التصويت على مشروع قرار يوصي بأن تصبح عضوًا كامل العضوية في المنظمة الدولية، وسيمثل الحصول على العضوية اعترافًا فعليًا بالدولة الفلسطينية.

ويحظى الفلسطينيون حاليًا بوضع دولة غير عضو لها صفة مراقب وذلك بعد اعتراف الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤلفة من 193 عضوًا بفلسطين في 2012.