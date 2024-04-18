انت الأن تتابع خبر الشرطة الإسرائيلية تعتقل محاضِرة فلسطينية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصدر التجمّع الطلابيّ الديمقراطيّ داخل أراضي فلسطين المحتلة عام 48، بيانًا مساء الخميس، يستنكر فيه اعتقال الشرطة الإسرائيلية للبروفيسور نادرة شلهوب كيفوركيان معتبرًا هذا الاعتقال تصرفًا ميلشياويًا وجزءًا من العقلية الانتقامية والدموية التي تنتهجها القيادة السياسية في (إسرائيل) تجاه كل صوت يعارض الحرب ويطرح موقفًا أخلاقيًا وإنسانيًا ضد الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وقال إن اعتقال بروفيسور نادرة يؤكد زيف ديمقراطية (إسرائيل) التي تغنت بها عبر السنين، وكونها دولة فصل عنصري تلاحق كل ما هو عربي وفلسطيني على مواقفه التي تعتبر في أساس الحريات الأساسية في أي مكان طبيعي في العالم، وتستشرس في ملاحقة الأكاديميين والطلاب الفلسطينيين في الجامعات لما يحمله هؤلاء من قيم أخلاقية ووطنية ويعبرون عن رأيهم الوطني والأخلاقي والإنساني تجاه شعبهم وقضيتهم.

ويعبر التجمّع الطلابيّ في بيانه عن اعتزازه الكبير بدور بروفيسور نادرة شلهوب كيفوركيان وإنتاجها العلمي والأكاديمي الواسع والهام، حيث تعتبر واحدة من أهم الباحثات على المستوى الدولي ولها صولات وجولات في جامعات ومعاهد عالمية مرموقة، كما يعتز بموقفها الوطني والأخلاقي الصلب الذي تتخذه ضد الحرب والعدوان على أهلنا في قطاع غزة ومع حقوق شعبنا الفلسطيني رغم كل محاولات التضييق والملاحقة المستمرة عليها منذ فترة.

ويدعو التجمّع الطلابيّ في بيانه كافة مؤسسات حقوق الإنسان والجامعات والمنظمات الأكاديمية في العالم لاتخاذ موقف واضح تجاه كل هذه السياسات الموجهة ضد الأكاديميين الفلسطينيين في إسرائيل، داعيًا إلى تفعيل كافة الجهود المحلية والعالمية من أجل تحرير بروفيسور شلهوب ووضع حد لهذه التصرفات الميلشاتية التي تقوم عليها إسرائيل وشرطتها بدون أي حسيب ولا رقيب.