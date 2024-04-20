انت الأن تتابع خبر سلطنة عُمان تعبر عن أسفها لفشل تمرير القرار الخاص بفلسطين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعربت وزارة الخارجية العمانية، عن أسفها لفشل مجلس الأمن في تمرير القرار الخاص بمنح فلسطين حقها المشروع لعضوية الأمم المتحدة.

واعتبرت الوزارة في بيان، الجمعة، أن هذا الأمر يتنافى مع الإجماع الدولي القاضي بمنح الشعب الفلسطيني حقه في تقرير المصير، ويُعيق الجهود الساعية لإرساء ونشر العدالة والسلام في كافة ربوع العالم.

وأوضحت، أن سلطنة عمان تطالب جميع أعضاء مجلس الأمن، بإعارة القضية الفلسطينية الاهتمام الكامل والعادل، وتطبيق المعايير المُنصفة على الجميع دون استثناء، والمتمثلة في احترام القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة، بما يضمن إرساء واستدامة قواعد الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة، وفي العالم أجمع.