انت الأن تتابع خبر أمريكا تدعو الحكومة العراقية لحماية القوات الأمريكية بالعراق والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - دعا الجيش الأميركي، الحكومة العراقية، الثلاثاء، إلى اتخاذ خطوات لحماية القوات الأميركية في كل من العراق وسوريا بعد هجومين شنهما مسلحون الإثنين.

وحسب رويترز، قال الميجر جنرال بالقوات الجوية باتريك رايدر في تصريحات صحافية: "هذه الهجمات تعرض جنود التحالف والجنود العراقيين للخطر، ندعو حكومة العراق إلى اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان سلامة القوات الأميركية في العراق وسوريا من هجمات هذه الجماعات". وأضاف: "إذا استمرت هذه الهجمات فلن نتردد في الدفاع عن قواتنا كما فعلنا في الماضي".