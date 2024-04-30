انت الأن تتابع خبر بعد المتطرف بن غفير .. إصابة وزراء إسرائيليين بحوادث والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعرض 3 وزراء إسرائيلين خلال الأيام القليلة الماضية، لحوادث مختلفة، الحقت بهم أضرار جسدية ومادية.

تفاصيل ما ورد عن هذه الحوادث:

وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، تعرض الجمعة 26 أبريل لحادث سير قرب مدينة الرملة، وجرى نقله إلى المستشفى.



صحيفة يديعوت أحرونوت، أوضحت أن سيارة الوزير انقلبت لدى مغادرته مكان هجوم على مستوطنة في الرملة، وتم نقله إلى مستشفى شامير (آساف هروفيه) في بئر يعقوب وحالته متوسطة، وأصيب بالحادث ابنته وحارسه الشخصي.

وزير التربية والتعليم الإسرائيلي حاييم بيتون/ تحطمت سيارته، السبت 27 أبريل، في حادث سير مع حافلة بمدينة القدس المحتلة، واصيب والده بجروح خطيرة، وتعرض شخصان آخران للإصابة بجروح.

الشرطة الإسرائيلية قالت إن الحادث وقع عند تقاطع شارعي ميرسكي ورانتي في حي راموت، وتحقق الشرطة في ملابسات الحادث، ولم توضح ما إذا كان الوزير ساعتئذ في السيارة أم لا.

الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية بيني غانتس أصيب، الاثنين 29 أبريل، في ساقه خلال رحلة بدراجة قرب كيبوتس ياد مردخاي، وخضع لفحص في مستشفى تل هشومير أظهر أنه يعاني من كسر في القدم.