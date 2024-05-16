أحمد الطاهري: كلمة الرئيس السيسي فيها أكثر من إشارة واضحة وسياسة مصر الخارجية ثابتة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 16 مايو 2024 10:29 مساءً - قال الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن قمة البحرين رغم أنها قمة عادية، ولكن هي قمة استثنائية بامتياز، وهذا الأمر انعكس في كلمات القادة والوفود، والبيان الختامي الذي صدر به 20 بند، ويوجد أكثر من 6 بنود منهم يتعلقوا بالوضع في الأراضي الفلسطينية.

وأشار أحمد الطاهري، خلال لقاء عبر زووم ببرنامج "كل يوم"، مع الاعلامي خالد أبو بكر، على قناة on، إلى أنه فيما يخص كلمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي فإن كلمته تضع الشرق الأوسط بين طريقين إما الصدام والصراع والفوضى وإما الأمن والتنمية الاستقرار.

وتابع: "كلمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كان فيها أكثر من إشارة واضحة وتضمنها الثلث الأخير من الكلمة، بأن من يتصور أنه قادر على تحقيق مصالحه بالآلية العسكرية فهو وأهم وده جزء، والجزء الآخر أن مصر رغم ما يشوب المنطقة من حالة ضبابية لا زلت صوت السلام"، مشيرا إلى أن البيان الختامي للكلمة يعتبر نجاح قوي للمشاركة المصرية فيم يخص رفض التهجير الفلسطيني ووقف طلاق النار وتحميل المجتمع الدولي مسئوليته.

وأكد حمد الطاهري، أن هناك نجاح قوي للمشاركة المصرية في قمة البحرين، وتحميل المجتمع الدولي مسئوليته، والرئيس السيسي وجه رسالة لأصحاب مشروع استهداف امن استقرار المنطقة، لافتا إلى أن سياسة مصر الخارجية منذ 2014 واضحة وثابتة في دعم الدولة الوطنية.

وأوضح أحمد الطاهري، أن الصحافة الاسرائيلية حاولت تثير من حولها الجدل بعد صدور البيان الختامي في الجزئية الخاصة بوجود قوات دولية أممية في الأراضي المحتلة لحين تنفيذ حل الدولتين، مشيرا إلى أن الصحافة الاسرائيلية حاولت تخلط بين المطلب والطرح الاسرائيلي المرفوض المتعلق بوجود قوات عربية والدعوة لوجود قوات اممية وهذا يختلف عن ذلك.