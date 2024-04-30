انت الأن تتابع خبر جنوب إفريقيا: نتابع تحقيق الجنائية الدولية بحق نتنياهو والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت الرئاسة في جمهورية جنوب إفريقيا، أنّ بلادها تتابع عن كثب التحقيق الذي قد تصدر فيه المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال متحدث الرئاسة فنسنت ماغوينيا في مؤتمر صحافي، إنّ بلاده تتوقع أن تصدر المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق نتنياهو خلال هذا الأسبوع.

وأضاف: نتابع عن كثب التطورات المتعلقة بأمر الاعتقال المحتمل. وسوف نشيد بأي تدخل من جانب المؤسسات المعنية بحماية القانون الدولي وتأمين حياة المواطنين أثناء اتخاذ هذه الإجراءات.

وأكد التزام جنوب إفريقيا بمبادئ القانون الدولي باعتبارها إحدى الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، مضيفًا: نعتقد أنه لا ينبغي لأي بلد أو فرد أن يكون فوق القانون الدولي.

وتحدثت وزارة الخارجية الإسرائيلية الأحد الماضي، في بيان، عن شائعات بخصوص احتمال أن تصدر المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين سياسيين وعسكريين كبار.

وتداول إعلام عبري تقارير تفيد باحتمال إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال دولية بحق نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، ورئيس الأركان هرتسي هاليفي، على خلفية الممارسات الإسرائيلية خلال الحرب على قطاع غزة.