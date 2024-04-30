انت الأن تتابع خبر أرقام مروعة لأعداد الشهداء والمفقودين في غزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت وزارة الصحة بغزة ان الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 5 مجازر في القطاع راح ضحيتها 47 شهيدا و61 مصابا خلال 24 ساعة.

وارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 34 ألفا و535 شهيدا و77 ألفا و704 مصابين منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

هذا وقال الدفاع المدني بغزة، ان التقديرات تشير بوجود أكثر من 10 آلاف مفقود تحت أنقاض بنايات مدمرة منذ بدء العدوان الإسرائيلي.

بالاضافة إلى تكدس آلاف الجثامين تحت الأنقاض بدأ يتسبب بانتشار الأمراض والأوبئة خصوصا مع دخول فصل الصيف.

وأكد العمل دون توفر المعدات اللازمة لانتشال جثامين آلاف الشهداء قد يستغرق من عامين إلى 3 أعوام.