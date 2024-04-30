انت الأن تتابع خبر فايز الدويري لـ نتنياهو:استئصال حماس والقسّام حلم لن يتحقق والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وجّه المحلل العسكري والإستراتيجي فايز الدويري حديثا موجها لنتنياهو، قائلا:إن استئصال حماس حلم لن يتحقق والقضاء على القسّام بعيد المنال.

واضاف: إنرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى لإفشال اتفاق الهدنة بأي ثمن.



وأكد أنه بعد 208 أيام من القتال ما زالت حماس وبقية الفصائل الفلسطينية تقاتل في بيت حانون، وبيت لاهيا، وفي كل متر من أرض غزة .



وتحدث في تدوينة عبر حسابه على منصة "إكس": "نتنياهو: قواتنا ستدخل رفح لاستئصال حماس سواء تمّ الاتفاق على وقف إطلاق النار أم لا، عبارة لها دلالاتها، أن النتنياهو يسعى لإفشال الاتفاق بأي ثمن، لكن هل يستطيع استئصال حماس؟"



وتابع: "حماس فكرة، حماس مبدأ، حماس خلاصة صراع بدأ عام 1878 عنما انشأت أول مستوطنة (بتاح تكفا) على ارض فلسطين، حماس حركة تحرر وطنية تؤمن بتحرير أرض فلسطين الطاهرة من النهر إلى البحر ضمن فلسفة ناضجة فيها شيء من البراغماتية للتكيف مع الواقع والتحديات".



ونوه: "بعد 208 أيام من القتال ما زالت حماس وبقية الفصائل الفلسطينية تقاتل في بيت حانون وبيت لاهيا وفي كل متر من أرض غزة، استئصال حماس حلم لن يتحقق والقضاء على القسام بعيد المنال، رغم كل الظروف القاسية المحيطة".