انت الأن تتابع خبر اعتقال شاعر ليبي بسبب قصيدة .. تفاصيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أفادت مصادر ليبيّة أنّه تمّ اعتقال الشاعر الشعبي الليبي، نصيب السكوري، من قِبل جهاز الأمن الداخلي في مدينة بنغازي، بعد مداهمة منزله، فجر الأربعاء، في حين لا يزال مصيره مجهولاً حتى الآن.

وأرجع مقرَّبون من السكوري اعتقاله لأسباب تتعلق بإلقائه قصيدة شعرية تحدَّث فيها عن ليبيا، وتحسّر على زمن الرئيس الراحل معمر القذافي. وكان الحقوقي الليبي، ناصر الهواري، قد أعلن أن جهاز الأمن الداخلي فرع بنغازي اعتقل السكوري من منزله فجرًا، في حين نشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للسكوري وهو يُلقي قصيدة يقول فيها: "رحتي وراح الوطن والقذافي"، متحسّرًا فيها على أيام القذافي، ويقارن فيها بين الحاضر والماضي، وعدّوا هذه القصيدة السبب وراء اعتقاله.

بدورها، أكدت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا أن السكوري، الذي اعتُقل على يد جهاز الأمن الداخلي بنغازي، التابع للحكومة الليبية المنبثقة عن مجلس النواب، على خلفية إلقائه قصيدة "رحتي وراح الوطن والقذافي"، موضحة أنه "جرى نقله إلى مكان مجهول، وما زال مصيره مجهولاً إلى الآن".