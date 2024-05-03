انت الأن تتابع خبر فيديو .. جماعة تتبنى إطلاق طائرة مُسيرة من البحرين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت (جماعةٌ) أطلقتْ على نفسها اسمَ "المقاومة الإسلاميّة في البحرين/ سرايا الأشتر"، في بيانٍ لها الخميس، أنّها استهدفت مقرّ "الشركة المسؤولة عن النقل البري في دولة الاحتلال (تراك نت – Trucknet) في مدينة أم الرشراش في فلسطين المحتلة (إيلات) بواسطة الطيران المسيّر".

وقالت في بيانها إنّ هذا الاستهداف جاء "دعمًا للقضية الفلسطينية ونصرة لشعبنا المقاوم في غزة".

ولم يصدر أيّ تعليقٍ رسميّ من مملكة البحرين على هذا البيان لغاية كتابة هذا الخبر.

لكنّ مراقبينَ رأوا أنّ هذه هي المرّة الأولى التي تتبنى فيها أيّ جهةٍ من داخل مملكة البحرين توجيه مُسيّرات باتجاه دولة الاحتلال الإسرائيليّ، ورأوا أنّ هذه الجماعة مدعومةً مثل غيرها من قِبَل إيران ومليشياتها في المنطقة. في حين شكّك مراقبونَ بصحّة مقطع الفيديو، ورأوا أنّه من الممكن أن يكونَ تمّ تصويره في العراق على غرار المقاطع التي جرى تصويرها من قِبل من يطلقونَ على أنفسهم "المقاومة الإسلاميّة في العراق"، وقالوا إنّ الهدف من مثل هذه الأخبار توتير الجبهة الداخليّة ضمنَ المطامع الإيرانيّة في المنطقة.

و"سرايا الأشتر"، حسب مصادر إعلاميّة، هي "جماعة شيعية بحرينية مدعومة من قبل النظام الإيراني، وتصنفها أميركا كمنظمة إرهابية".