انت الأن تتابع خبر قصف بلا هوادة .. الاحتلال يستهدف منازل بجباليا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أفادت قناة الأقصى التابعة لحركة حماس، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارات مكثفة على مخيم جباليا شمال قطاع غزة، تسببت باندلاع أحزمة نارية تحيط بعشرات المنازل، مما أدى لوجود شهداء وجرحى.



وتحدثت قناة الأقصى، عن إطلاق الطائرات المروحية الإسرائيلية نيرانها الرشاشة صوب المناطق الشرقية لجباليا شمال قطاع غزة، بالتزامن مع استمرار الغارات الجوية.



وأدى قصف الاحتلال الإسرائيلي إلى وجود شهداء وجرحى في شرق مخيم جباليا، كما شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات عنيفة على محيط مراكز الإيواء وسط المخيم.



وقال متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي السبت إن القوات الإسرائيلية التي تعمل في جباليا بشمال قطاع غزة تمنع حركة حماس من إعادة بناء قدراتها العسكرية هناك.



وأضاف المتحدث الأميرال دانيال هاغاري خلال مؤتمر صحفي "رصدنا في الأسابيع الماضية محاولات من حماس لإعادة بناء قدراتها العسكرية في جباليا. ونحن نعمل هناك للقضاء على تلك المحاولات".



وقال هاغاري إن القوات الإسرائيلية التي تعمل في حي الزيتون بمدينة غزة "قتلت قاربة 30 مسلحا فلسطينيا"، على حد وصفه.



قبل ذلك، طلب جيش الاحتلال في بيان السبت من "جميع السكان والنازحين المتواجدين" في بعض مناطق شمال القطاع مثل جباليا وبيت لاهيا، التوجه إلى غرب مدينة غزة.



ونُفّذت غارات على جباليا وعلى طول طريق صلاح الدين، وفق شهود .