انت الأن تتابع خبر مستوطنون يهاجمون شاحنة طحين ويحرقون حقول زراعية بنابلس والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أفادت تقارير اعلامية، بأن قطعان المستوطنين هاجموا الخميس، شاحنة محملة بالطحين، وأحرقوا حقولًا زراعية في نابلس.



وأضافت التقارير، بأن عددا من المستوطنين هاجموا شاحنة محملة بالطحين قرب جبل صبيح التابع لأراضي بيتا جنوب نابلس، وأتلفوا جزءا من حمولتها.



وفي شرق نابلس، أفاد رئيس مجلس قروي بيت دجن، توفيق حج محمد، أن مستوطنون أضرموا النار بحقول زراعية في المنطقة الشرقية من القرية.



وأشار إلى أن أهالي القرية يحاولون إخماد النيران قبل امتدادها إلى حقول أخرى.



يذكر أن قرية بيت دجن محاصرة بعدد من المستعمرات والبؤر الاستيطانية التي استولت على آلاف الدونمات من أراضيها، بالإضافة إلى معسكر لجيش الاحتلال، وتتعرض لاعتداءات متكررة من الاحتلال ومستوطنيه .