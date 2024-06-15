أبو عبيدة يعلق على كمين رفح

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رياض - احمد صلاح - علق الناطق العسكري باسم كتائب الشهيد عزّ الدين القسام، أبو عبيدة على كمين رفح الذي أوقع عدد من جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي بين قتيل وجريح.

وأكد أبو عبيدة، ان عمليتنا المركبة والنوعية اليوم في رفح هي تأكيد جديد على فشل العدو أمام مقاومتنا وضربة موجعة لجيشه.. ولدينا المزيد.

وقال أبو عبيدة: ستستمر ضرباتنا الموجعة للعدو في كل مكان يتواجد فيه، ولن يجد جيش الاحتلال سوى كمائن الموت في أي بقعة من أرضنا بعون الله.

وكانت كتائب القسام، كشفت السبت، عن كمين مركب، أوقعوا من خلاله جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي بين قتيل وجريح، في رفح.

وقالت كتائب القسام في بيان: "مع صبيحة يوم عرفة نفذ مجاهدونا كمين مركب ضد آليات العدو المتوغلة في منطقة الحي السعودي بتل السلطان غرب مدينة رفح حيث تم استهداف برج جرافة عسكرية من نوع "D9" بقذيفة "الياسين 105" ما أدى إلى اشتعاله وإيقاع طاقم الجرافة بين قتيل وجريح".

وأضاف البيان: "فور وصول قوة الإنقاذ تم استهداف ناقلة جند من نوع "نمر" بقذيفة "الياسين 105" ما أدى إلى تدميرها ومقتل جميع أفرادها".

وأقر الجيش الإسرائيلي، بمقتل 8 عسكريين في صفوفه بمعارك جنوب قطاع غزة، بعد ساعات من إعلان كتائب القسام تنفيذ “كمين مركب” استهدف جنودا إسرائيليين وإيقاعهم بين قتيل وجريح في مدينة رفح جنوبي القطاع.