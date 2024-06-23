العالم اليوم - المغربي إغمان إلى الـ"تيدي بيرز" الاسكتلندي

انتم الان تتابعون خبر المغربي إغمان إلى الـ"تيدي بيرز" الاسكتلندي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 23 يونيو 2024 06:24 صباحاً - أكدت مصادر موثوقة من نادي الجيش الملكي أن انتقال حمزة إغمان، لاعب الفريق، إلى نادي غلاسغو رينجرز الاسكتلندي الذي حقق أكثر الألقاب العالمية القياسية بحصوله على 55 لقب دوري في تاريخ الأندية.

وأكدت ذات المصادر، في تصريحات لموقع "هسبورت"، أنه تم التوصل إلى اتفاق نهائي يقضي بانتقال إغمان لينضم لصفوف الـ"تيدي بيرز" اعتبارًا من الموسم المقبل كلاعب هجوم في الفريق الاسكتلندي.

وأضافت المصادر ذاتها أن قرار التنازل عن إغمان يأتي بهدف منح اللاعب الفرصة لخوض تجربة الاحتراف في دوريات أوروبا بعد تألقه في الموسم السابق مع الجيش الملكي. كما يأتي هذا القرار ضمن استراتيجية تسويقية للنادي لتعزيز صورته الخارجية.

ويشمل عقد انتقال إغمان لمدة خمس سنوات وبقيمة تبلغ 3 ملايين يورو، وفقًا لما ذكره موقع هسبريس الإخباري.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فقد تم عرض مليون يورو تقريبًا من قبل رينجرز لإتمام صفقة الانتقال، إلا أن إدارة الجيش الملكي رفضت التخلي عن اللاعب مقابل مبلغ زهيد، خاصة بوجود اهتمام من عدة أندية باللاعب.

وكان إغمان على رادار النادي الأهلي المصري في فترة الانتقالات الصيفية، خاصة بعد تألقه في الموسم الماضي، حيث كان يُعد من أولويات النادي.

وقدم اللاعب المنتخب المغربي الأولمبي موسمًا مميزًا في الدوري المحلي، حيث شارك في 23 مباراة سجل خلالها 7 أهداف وقدم 6 تمريرات حاسمة واحتل المركز ال17 في قائمة الهدافين.