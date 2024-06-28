تعرف على أحدث المنضمين لمسلسل " تيتا زوزو"

القاهرة - محمد ابراهيم - انضم الفنان إسلام إبراهيم لفريق عمل مسلسل “ تيتا زوزو” والذي قد بدأ فيه مشاهده منذ أيام قليلة

قصة العمل

تدور أحداث مسلسل تيتا زوزو في إطار اجتماعي خفيف، حول مشاكل العائلية مع الأبناء والأحفاد، حيث تقدم إسعاد يونس شخصية وكيل وزارة ولديها ابنان متزوجان ولديها أحفاد، حيث تمر عائلتها بعدة مشاكل وأزمات تضطرها إلى حل تلك القضايا لإنقاذ عائلتها.

بطولة العمل



‏مسلسل" تيتا زوزو " من إخراج شيرين عادل وكتابة محمد عبد العزيز، ويشاركها في البطولة مصطفى غريب، إسلام إبراهيم، ندى موسى، محمد كيلاني، إيناس كامل، حمزة العيلي، نور محمود، محمود البزاوي، وإيمان يوسف.

آخر أعمال إسعاد يونس فيلم عصابة عظيمة، الذي حقق نجاحا جماهيريا كبيرا، وتدور أحداثه حول إسعاد يونس التي تقدم شخصية والدة كريم عفيفي الذي يتعرض لعملية نصب كبيرة، ويتفق الثنائى على ضرورة استرداد حقهما من خلال تشكيل عصابة، فيلم عصابة عظيمة من تأليف هاجر الإبياري ومن إخراج وائل إحسان، ومن بطولة إسعاد يونس، كريم عفيفي ورنا رئيس، محمد ثروت، محمد محمود، عنبة، فرح الزاهد، وايضا شاركت فى رمضان الماضى بالجزء الثاني من مسلسل "كامل العدد" بطولة دينا الشربيني، شريف سلامة، تميم عبده، مصطفى درويش، أيه سماحه، جيهان الشماشرجي، أحمد جمال سعيد، سمر علام، عمرو جمال، ولأول مرة الراقصة بدرة، وعدد من الأطفال وهو من تأليف يسر طاهر ورنا أبو الريش، وإخراج خالد الحلفاوي.