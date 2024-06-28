وزير الطيران يبحث سُبل التعاون المصري البريطاني في مجال النقل الجوي

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جدة - نرمين السيد - وزير الطيران المدني
ويأتى هذا اللقاء في إطار دعم سُبل التعاون المشترك وبحث الفرص الاستثمارية المتاحة بين مصر وبريطانيا في مختلف المجالات ومن بينها قطاع الطيران المدني.
وشهد اللقاء مناقشة آليات التنسيق المشترك بين البلدين في مجال المطارات والخدمات الأرضية والبنية التحتية ونظم تكنولوجيا المعلومات لجذب مزيد من الفرص الاستثمارية البريطانية داخل قطاع الطيران المدني المصري، ويعزز من تنمية التبادل التجاري بين مصر والمملكة المتحدة البريطانية.
هذا وقد أكد الجانبان على أهمية تنمية الشراكة بين الجانب المصري والبريطاني بما يسهم فى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة فى البلدين.
ومن جانبهم، أبدى أعضاء الوفد إعجابهم بالطفرة التنموية التي تشهدها الدولة المصرية خلال الفترة الحالية، إلى جانب ما لمسوه من تطورات واضحة وجهود ملموسة في مجال تحسين البنية التحتية وتعزيز الكفاءة التشغيلية داخل قطاع الطيران المدني المصري خلال الأونة الأخيرة.
وأشاد الوفد بالجهود الواضحة والملموسة فى تطوير المطارات المصرية والتوجه نحو مطارات صديقة للبيئة واستخدام الذكاء الاصطناعى فى بعض مشروعاتها .
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