كلنا واحد.. «الداخلية» توجه قوافل طبية وإنسانية بنطاق محافظة الإسكندرية

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جدة - نرمين السيد - كلنا واحد معك في كل مكان
ووجه قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بالتنسيق مع القطاعات الأمنية والجهات المعنية قوافل "طبية - إنسانية"، استهدفت عدد من القرى والتجمعات السكانية بنطاق محافظة الإسكندرية لتقديم جميع أوجه الرعاية والدعم للمواطنين، وتم توزيع عدد من العبوات الغذائية والمساعدات العينية وتوقيع الكشف الطبي على عدد من المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان، وتوزيع بعض المساعدات العينية على عدد من السيدات المعيلات من ذوات الاحتياجات الخاصة.
كما تم زيارة عدد من المنشآت الشرطية للتأكيد على تقديم الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر والعمل على الارتقاء بالمواقع الخدمية وتطويرها بجميع القطاعات، بالإضافة إلى التأكيد على احترام حقوق الإنسان وصون كرامته وحسن معاملة المواطنين.
وشارك في القافلة عدد من ضباط وضابطات قطاع حقوق الإنسان لتيسير تلبية المطالب الأمنية والخدمية لبعض الأهالي، ولاقى ذلك قبولا واستحسانا من الأهالي، مُشيدين بجهود الوزارة في هذا الشأن.
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