لا تهاون.. الري تكشف جهود إزالة التعديات على نهر النيل منذ 2015

تلقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريراً من المهندس حسام طاهر، رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل وفرعيه، بخصوص أعمال حماية جوانب نهر النيل ، وإزالة التعديات على مجرى نهر النيل وفرعيه.





وصرح الدكتور سويلم أنه يجرى حالياً تنفيذ العديد من المشروعات لحماية وتطوير نهر النيل وفرعيه، حيث تم الانتهاء من تنفيذ توسعة كورنيش نيل سوهاج الغربي بطول 870 مترا، وحماية واجهة نيل أخميم بطول 600 متر ليصبح واجهة حضارية متطورة، وتطوير مرسى عبارة المراغة بطول 100 متر، كما يجرى الإعداد لبدء أعمال حماية جوانب نهر النيل بقري (الرقبة – الطوناب – الرديسية – القنادلة) بمحافظة أسوان بطول يصل إلى 400 متر.

وأضاف أن أجهزة الوزارة تواصل مجهوداتها لإزالة كافة أشكال التعديات على المجرى المائي للنهر وجسوره على امتداد 1500 كيلو متر من خلال تنفيذ حملات مكثفة لإزالة التعديات بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية وأجهزة المحافظات ، حيث تم إزالة عدد (83475) حالة تعدٍ على مجرى نهر النيل منذ عام 2015 وحتى تاريخه فى إطار "حملة إنقاذ نهر النيل"، مؤكداً أن الوزارة لا تتهاون مع أي تعديات على نهر النيل مع وجود تنسيق تام مع المحافظين في متابعة التعديات وإزالتها في المهد بعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

وأشار إلى أنه تم تنفيذ الموجة 22 لإزالة التعديات، حيث تم إزاله 1280 حالة تعدٍ، والوزارة بصدد البدء في تنفيذ المرحلة الأولى من الموجة رقم 23 لإزالة التعديات على مجرى نهر النيل، مضيفاً أن هذه الموجات من الإزالات تتم تحت إشراف لجنة استرداد أراضي الدولة وبالتنسيق بين كافة الجهات المعنية وبتأمين من أجهزة مديرية الأمن بكل محافظة.

وقد تم خلال الشهرين الماضيين تنفيذ العشرات من أعمال إزالة التعديات على مجرى نهر النيل، أبرزها تنفيذ عدد (5) قرارات إزالة بدائرة قسم شرطة أبو النمرس بمساحة 12315 متر مربع بمحافظة الجيزة بمعرفة الإدارة العامة لحماية النيل بالقاهرة الكبري وبالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة وشرطة المسطحات المائية ومركز ومدينة أبو النمرس.

وتم تنفيذ عدد (3) قرارات إزالة بمنطقة منيل شيحة بالقاهرة بمعرفة الإدارة العامة لحماية نهر النيل بالقاهرة الكبري وبالتنسيق مع المحليات والجهات الأمنية.

كما تم تنفيذ عدد (105) قرارات إزالة بمساحة 4679 متر مربع بزمام الادارة العامة لحماية النيل جنوب فرع دمياط بمحافظتي القليوبية والغربية وبالتنسيق مع المحليات والجهات الأمنية.

وفي محافظة المنوفية، تم تنفيذ عدد (8) قرارات إزالة لتعديات بمساحة 80 مترا مربعا بناحية أبو نشابة بمركز السادات.