الهلال الأحمر الفلسطيني: 96 % من سكان غزة يعانون انعدام الأمن الغذائي الحاد

جدة - نرمين السيد - المجاعة في غزة

قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن "96 % من سكان قطاع غزة يعانون انعدام الأمن الغذائي الحاد"، مشيرة إلى أن النازحين مهددين بالإصابة بوباء الكوليرا جراء تلوث مياه الشرب.





وفي ذات السياق، أكدت الأمم المتحدة، أن 90% من سكان غزة نزحوا مرة واحدة على الأقل، لافتة إلى أن العمليات العسكرية الإسرائيلية قسمت قطاع غزة إلى قسمين حيث يعيش ما بين 300 إلى 350 ألف شخص شمال المنطقة المحاصرة. ويواصل النازحون الفلسطينيون من الجانب الشرقي لمدينة خان يونس الوصول لمناطق أخرى من المدينة الجنوبية ذاتها، وذلك في أعقاب أمر الإخلاء الذي أصدرته إسرائيل الإثنين الماضي، بينما يواجه نازحون وسط غزة تراكم النفايات والصرف الصحي ما يعرض حياتهم لخطر انتشار الأمراض.

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