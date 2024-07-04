إعلام الاحتلال: إطلاق 100 صاروخ من لبنان على مناطق عسكرية إسرائيلية

جدة - نرمين السيد - إطلاق صواريخ - صورة أرشيفية

أفاد الإعلام الإسرائيلي، بإطلاق أكثر من 100 صاروخ من لبنان على مناطق عسكرية تابعة لإسرائيل خلال الدقائق الماضية، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





وبحسب القناة الإخبارية، أعلن حزب الله، استهداف تمركزا مستحدثا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في مستعمرة كفربلوم بصواريخ الكاتيوشا. فيما قالت إذاعة جيش الاحتلال، إنه بعد الهجوم على الجليل الأعلى والجولان، الهجمات الأن تبدأ في الجليل الغربي.

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