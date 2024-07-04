وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسي وكبار رجال الدولة بالعام الهجري الجديد

جدة - نرمين السيد - وإلى نص البرقية:

يطيب لي وهيئة الشرطة ونحن نستقبل العام الهجري الجديد 1446هـ، أن نبعث لسيادتكم بأسمى آيات التهاني سائلين الله تعالى أن يُمتعكـم بموفور الصحة ودوام التوفيق والسداد.

سيادة الرئيس، إن احتفالنا بذكرى الهجرة النبوية الشريفة يحمل لنا دروساً عظيمة، تمثل حافزاً لمواصلة العطاء فى الزود عن أمن مصر وأبنائها، والدفاع عن مكتسباتها ومقدراتها، ونستلهم من سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، صلابة الإرادة والصمود أمام التحديات، والإيمان الراسخ بأن المثابرة والتضحية، هما السبيل لتحقيق الأهداف.

حفظ الله مصر الكنانة ورعى رجالها وأبطالها، ووفق سيادتكم لتحقيق المزيد من النمو والتنمية والرخاء لشعبها العظيم، إنه تعالى على كل شىء قدير.

وكل عام وسيادتكم بخـير

كما بعث اللواء، محمود توفيق وزير الداخلية برقية تهنئة للمستشار الدكتور، حنفي جبالي رئيــس مجلس النواب، بمناسبة العام الهجرى الجديد 1446 هـ، جاء بها:

بمناسبة قرب حلول العام الهجرى الجديد 1446هـ يُسعدنى أن أُعرب لسيادتكم والسادة الوكلاء وأعضاء مجلسكم الموقر عن أصدق التهانى مقرونة بأطيب الأمانى.

إننا إذ نستلهم من احتفالنا بتلك الذكرى العطرة، الإرادة والعزيمة للوفاء برسالتنا الوطنية السامية، ومواصلة التكاتف والتآزر انطلاقاً من الإدراك الواعى بقيمة العمل المُشترك، لتحقيق الأهداف الوطنية، لنتوجه للمولى جل وعلا بخالص الدعاء.

بالتوفيق والسداد لمؤسستنا التشريعية العريقة.

وكل عام وسيادتكم بخـير.

كما بعث اللواء، محمود توفيق وزير الداخلية برقية تهنئة للمستشار عبدالوهاب عبد الرازق رئيــس مجلس الشيوخ، بمناسبة العام الهجرى الجديد 1446 هـ، جاء بها:

بمناسبة قرب حلول العام الهجرى الجديد 1446 هـ يُشرفنى أن أبعث لسيادتكم والسادة الوكلاء وأعضاء مجلسكم الموقر بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات.

ونحن فى هيئة الشرطة إذ تمضى عزائمنا تدحر الصعاب وتقهر التحديات، لحماية حاضر هذا الوطن وتأمين تاريخه ومستقبله، لنتوجه للمولى جلت قدرته أن يسدد بالتوفيق كل جهد يسعى بنُبل لرفعة مصرنا الغالية.

وكل عام وسيادتكم بخير

كما بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية برقية تهنئة للدكتور، مصطفى مدبولى - رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة العام الهجرى الجديد 1446 هـ، جاء بها:

بمناسبة قرب حلول العام الهجرى الجديد 1446هـ يُشرفنى أن أُعرب لسيادتكم عن أصدق التهانى مقرونة بأطيب الأماني بدوام التوفيق والسداد.

إننا إذ نحتفل بهذه الذكرى العطرة التى نستلهم منها الإرادة الصادقة، للوفاء برسالتنا السامية فى مُواصلة تحقيق الأمن وترسيخ ركائز الإستقرار على إمتداد ربوع البلاد، لنرجو التوفيق والسداد لمسيرة العمل الوطني، استكمالاً للجهود المضنية فى مجالات التنمية والبناء، ومواجهة التحديات وقهر الصعاب بكل عزم وإصرار.

وكل عـــام وسيادتكم بخـــير.

كما بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية برقية تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بمناسبة العام الهجرى الجديد 1446 هـ، جاء بها:

يَسرنى وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول العام الهجرى الجديد 1446هـ، أن أعرب لفضيلتكم عن أخلص التهانى وأسمى الأمانى.

ونحن فى ظلال هذه المناسبة المباركة نتوجه للمولى العزيز القدير بخالص الدعاء، أن يبارك جهودكم ويسدد خطاكم، للوفاء بمسؤوليات أزهرنا الشريف، فى نشر صحيح الدين الحنيف، وأن يُعيد هذه المناسبة الكريمة، على فضيلتكم بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى أمتنا العربية والإسلامية، بالأمن والأمان واليمن والخير والبركات، إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير.

وكـل عــام وفضيلتكم بخيــر

كما بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية برقية تهنئة للفريق أول، عبــد المجيــد صقــــر القـائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، بمناسبة العام الهجرى الجديد 1446 هـ.. جاء بها:

يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة حلول العام الهجرى الجديد 1446هـ، أن نُعرب لسيادتكم والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام، عن أصدق التهانى وأسمى الأماني.

إننا إذ نعتز بهذه الذكرى العطرة، التى نستقى منها قوة

الإرادة والعزيمة وصدق العمل والإخلاص فى العطاء، لنتوجه للمولى عز وجل أن يجعله عاماً هجرياً مباركاً، وأن يعيده على سيادتكم بموفور الصحة والعافية ودوام التوفيق والسداد.

حفظ الله قواتنا المسلحة الباسلة درعاً قوياً لأمتنا، وهيئ لها من فضله مزيداً من التقدم والريادة.

وكل عـــام وسيـادتكم بخـــير.

كما بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية برقية تهنئة للفريق أحمـد فتحى خليفة - رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بمناسبة العام الهجرى الجديد 1446 هـ، جاء بها:

يسرنى وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول العام الهجرى الجديد 1446هـ، أن نبعث لسيادتكم والقادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام بأخلص التهانى وأسمى الأمانى.

إننا نستوحى من أحداث الهجرة النبوية الشريفة قيم السلام والتعايش والإخاء، وتدعونا دوماً لمواصلة الترابط والتكاتف والتآزر، لنكون جميعاً صفاً واحداً فى سبيل تحقيق أهداف مسيرة العمل الوطنى.

حفظ الله جيش مصر الباسل ورعاه، وكلل بالنجاح والسداد خطاه، إنه نعم المولى ونعم النصير.

وكل عـــام وسيادتكم بخـــير.

كما بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية برقية تهنئة لفضيلة الدكتور، أسامة الأزهرى - وزير الأوقاف، بمناسبة العام الهجرى الجديد 1446 هـ، جاء بها:

يسرنى وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول العام الهجرى الجديد 1446 هـ، أن أُعرب لفضيلتكم عن أصدق التهانى وأسمى الأمانى.

وفى هذه المناسبة المباركة نتوجه للمولى عز وجل بخالص الدعاء، أن يكلل جهودكم المتواصلة فى نشر الوعى بوسطية الدين الحنيف بالتوفيق ودوام السداد، وأن يجعله عام خير وسلام على مصرنا وأمتنا العربية والإسلامية.

وكـل عــام وأنتم بخــير

كما بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية برقية تهنئة لفضيلة الأستاذ الدكتور، شوقى علام - مفتى جمهورية مصر العربية، بمناسبة العام الهجرى الجديد 1446 هـ.. جاء بها:

يَسرنى وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول العام الهجرى الجديد 1446 هـ، أن أعرب لفضيلتكم عن أخلص التهانى وأسمى الأمانى.

ونحن على أعتاب هذه الأيام المباركة نبتهل للمولى جلت قدرته، أن يعيد هذه المناسبة الكريمة عليكم بموفور الصحة ودوام التوفيق، وأن يُبارك جهودكم المستنيرة فى بيان صحيح الدين ونشر وسطيته السمحة التى لا تعرف إفراطاً ولا تقر تفريطاً، وأن يجعله عام خير وسلام على مصرنا الغالية وأمتنا العربية والإسلامية.

وكـل عــام وأنتم بخــير

كما بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية برقية تهنئة للقيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاونى الأمن والجنود والخفراء والمجندين وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام بوزارة الداخلية، جاء بها:

يَسرنى مع قرب حلول العام الهجرى الجديد 1446 هـ

أن أبعث إلى الأخوة والأبناء من القيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاونى الأمن والجنود والخفراء والمجندين وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام.. بأصدق التهانى وأطيب الأمانى.

يأتي احتفالنا بهذه المناسبة فى كل عام، ليرسخ فى نفوسنا دلالات كريمة وقيم نبيلة، تُعلى معاني العطاء والتضحية والفداء والإقبال على العمل الجاد والمثابرة، لبلوغ جودة الأداء مدارج الإتقان، من أجل توطيد ركائز الأمن والإستقرار، والحفاظ على مكتسبات شعبنا المصرى العظيم، مهما بلغت الصعاب أو تعاظمت التحديات.

حفظ الله مصر الكنانة، وهيئ لها مزيداً من الإزدهار والتنمية والرخاء، وكل عام وأنتم جميعاً بخير.