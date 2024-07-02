جدة - نرمين السيد - مشروعات حياة كريمة

تنفذ الدولة مشروعات عديدة ومتنوعة في جميع محافظات الجمهورية ضمن مبادرة حياة كريمة لتحسين معيشة المواطنين إلى الأفضل.





والفيديوجراف التالي يسلط الضوء على أبرز مشروعات "حياة كريمة" في قرى مركز البلينا بمحافظة سوهاج، فضلا عن إنشاء طريق في محافظة الغربية يخدم 3 محافظات. وتهدف مبادرة حياة كريمة إلى الآتي: 1. التخفيف عن كاهل المواطنين بالتجمعات الأكثر احتياجا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر. 2. التنمية الشاملة للتجمعات الريفية الأكثر احتياجا بهدف القضاء على الفقر متعدد الأبعاد لتوفير حياة كريمة مستدامة للمواطنين على مستوى الجمهورية. 3. الارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للأسر المستهدفة. 4. توفير فرص عمل لتدعين استقلالية المواطنين وتحفيزهم للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم وتجمعاتهم المحلية. 5. إشعار المجتمع المحلي بفارق إيجابي في مستوى معيشتهم. 6. تنظيم صفوف المجتمع المدني وتطير الثقة في كل مؤسسات الدولة. 7. الاستثمار في تنمية الانسان المصري. 8. سد الفجوات التنموية بين المراكز والقرى وتوابعها. 9. إحياء قيم المسؤولية المشتركة بين كل الجهات الشريكة لتوحيد التدخلات التنموية في المراكز والقرى وتوابعها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حياة كريمة.. 303 مشروعات بالبلينا وطريق لخدمة 3 محافظات بالغربية -فيديوجراف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.