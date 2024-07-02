كشفته الملابس.. مسؤول لجنة بالشرقية يصور امتحان الثانوية العامة

ألقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، القبض على مسؤول بإحدى لجان امتحانات الثانوية العامة بالشرقية، إثر تصويره الامتحان ونشره عبر صفحات التواصل الاجتماعي.





وأظهرت صورًا متداولة عبر صفحات التواصل الاجتماعي، لامتحان اللغة الإنجليزية الذي يؤديه طلاب الثانوية العامة، اليوم الثلاثاء، تفاصيل تكشف هوية المصور، الذي يعد مسؤولًا بلجنة الامتحان.

وظهر في الصور أجزاء من بيانات اللجنة الكائنة بإدارة أبو حماد التعليمية بمحافظة الشرقية، كذلك ملابس مصور الامتحان.

وأكد شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إنه تم ضبط المسؤول باللجنة على الفور، ووجه الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وفي هذا الصدد، ينتظر المتهم بتصوير ونشر الامتحان عقوبات تصل للسجن، بحسب القانون رقم 205 لسنة 2020 الخاص بمكافحة الغش والإخلال بأعمال الامتحان.

وتنص المادة الأولى من القانون على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحلة التعليم المختلفة المصرية والأجنبية، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات، مع عدم الإخلال بقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، أو أي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر.

جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أصدرت تعليمات بعدم حيازة التليفون المحمول داخل لجان امتحانات الثانوية العامة سواء للطلاب أو العاملين داخل اللجنة، وأن يقتصر التواصل على الهاتف الأرضي فقط.