الرئيس الفرنسي يدلي بصوته في الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية المبكرة

جدة - نرمين السيد - ماكرون يصوت في الانتخابات

أدلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بصوته في الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية المبكرة اليوم الأحد، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، منذ قليل.





وكان الرئيس الفرنسي قد أعلن حلّ الجمعية الوطنية التشريعية "البرلمان"، ودعا إلى انتخابات تشريعية مبكرة، وهو القرار الذي جاء في أعقاب تحقيق اليمين المتشدد تقدمًا كبيرًا في الانتخابات الأوروبية. وتشير استطلاعات إلى أن التجمع الوطني -الذي يعد يمينيا متطرفا- هو الأكثر تقبلا، وهناك فارق بـ36% بينه وتحالفات اليسار التي تليه، ثم تحالف ماكرون الذي يأتي في المركز الثالث، وذلك وفقا لاستطلاعات الرأي الأخيرة.

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