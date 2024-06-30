رئيس الوزراء الفرنسي يدلي بصوته في الانتخابات التشريعية المبكرة

أدلى رئيس الوزراء الفرنسي جابرييل أتال، منذ قليل بصوته في الانتخابات التشريعية المبكرة، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





ومن المقرر أن تصدر وزارة الداخلية الفرنسية بيانا، اليوم الأحد، لإعلان نتائج الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية المبكرة في فرنسا.

وفي وقت سابق من اليوم، قال مراسل "القاهرة الإخبارية"، إن أكثر من 50 مليون ناخب فرنسي يتوجهون للجان للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية الفرنسية المبكرة التي أعلن عنها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بعد نتيجة الانتخابات الأوروبية التي أعطت أفضلية الأصوات لحزب التجمع الوطني اليميني، فيما وصف هذه الانتخابات بالتاريخية.

وأضاف شقير أنه رصد حشدًا كبيرًا من كبار السن كانوا الأكثر تواجدًا أمام اللجنة، مشيرًا إلى أن نسبة كبيرة من الفرنسييين يصل عددهم إلى 2 مليون و600 ألف قاموا بعمل توكيلات، ما يؤكد استطلاعات الرأي أن نسبة التصويت ستصل إلى 63%.

واستطرد: "كبار السن في اللجنة الرئيسية لمدينة مارسيليا الخاصة بالغرفة التجارية هم الأكثر إقبالا، وقد تصل نسبة التصويت في الجولتين 65%، والصحف الفرنسية أكدت على صعوبة التحدي، فهذه الانتخابات تتم وسط إجراءات أمنية مشددة حسب وزير الداخلية الفرنسي، الذي أكد أنه أصدر قرارات وخطابات إلى المحافظين بأهمية توخي الحيطة والحذر".