نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماركوس سينا: هناك تشابه بين جيل إسبانيا 2008 والجيل الحالي.. وهؤلاء الأفضل في اليورو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف ماركوس سينا أسطورة منتخب إسبانيا وفريق فياريال الأول لكرة القدم، عن التشابه الموجود بين جيله في 2008 والجيل الحالي للمنتخب الإسباني بعد تألقهم في بطولة كأس أمم أوروبا 2024.

ماركوس سينا يتحدث عن التشابه بين جيله والجيل الحالي في منتخب إسبانيا

وقال ماركوس سينا، في تصريحات له عبر برنامج "رقم 10" مع الإعلامي كريم رمزي على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" هناك تشابه كبير بين جيلي الذي توج ببطولة يورو 2008 مع المدرب لويس أراجونيس والجيل الحالي بقيادة لويس دي لافوينتي بالاعتماد على "التيكي تاكا "".

ثم أوضح:" جيلنا في منتخب إسبانيا كان لديه دافيد فيا وفيرناندو توريس، بينما يتواجد في الجيل الحالي من المنتخب الإسباني كلا من ويليامز ويامين لامال، وهم يلعبون بطريقة حديثة أكثر".

ثم اكمل:" منتخبا فرنسا وانجلترا مرشحين أيضا للتتويج ببطولة اليورو لكن الأداء متواضع للغاية وغير متوقع منهم في البطولة، ولكنهم يمتلكون فريقين كبيرين ولديهم لاعبين رائعين ".

وأشار سينا:" يامين لامال وويليامز نجمي منتخب إسبانيا بالإضافة إلى توني كروس وجمال موسيالا لاعبي المنتخب الألماني؛ قدموا أداء مميز في بطولة اليورو حتى الآن".

ثم اختتم: "مباراتا فرنسا مع بلجيكا والبرتغال ضد سلوفينيا كانت أمتع مباراتين في اليورو؛ والمنتخب البرتغالي تأهل بصعوبة من سلوفينيا ".