الرئيس السيسى يشهد أداء حلف اليمين لرئيس مجلس الدولة ورئيس هيئة النيابة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 4 يوليو 2024 02:33 مساءً - شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم أداء حلف اليمين لكلٍ من المستشار/ أحمد عبد الحميد حسن عبود، رئيساً لمجلس الدولة، والمستشار عبد الراضي أحمد صديق سليمان، رئيساً لهيئة النيابة الإدارية، كما منح سيادته وسام الجمهورية من الطبقة الأولى، لكلٍ من المستشار/ عادل فهيم عزب، رئيس مجلس الدولة السابق، والمستشار/ حافظ أحمد عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق. وفي هذا السياق، أعرب السيد الرئيس عن تمنياته بالتوفيق للرئيسين الجديدين لمجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية، مؤكداً مواصلة العمل على ترسيخ أسس دولة القانون، القائمة على العدل والمساواة وضمان الحقوق، وفقاً للدستور والقانون، ومشيداً بدور المؤسسات والهيئات القضائية الموقرة، في حماية حقوق المواطنين، وصون مصالح الوطن.