اليوم.. تامر حسني يفتتح موسم الصيف بـ "جامدين جامدين"

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد نجم الجيل تامر حسني لطرح أحدث أغنيانه اليوم بعنوان "جامدين جامدين"، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءً، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وشوق جمهوره لها من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

منشور تامر حسني

ونشر تامر حسني من خلال حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام صورة له، معلقًا عليها: "صباح الفل عالكل ونهار جميل على كل الناس،انتظروا اليوم إن شاء الله أغنيتي الجديدة جامدين جامدين،

الساعه ٥ مساءً على جميع المنصات".



ديوتو جديد لتامر حسني ورامي صبري

وفي سياق آخر، صرح رامي صبري خلال لقاء تلفزيوني له بتفاصيل الدويتو الذي يتعاون فيه مع النجم تامر حسني، وكشف موعد طرحه معلقًا: "كل سنة أساسي عندي ألبوم أو كل سنتين حسب ما أكون عايز، وأساسي أغنية الصيف، وبعمل كذا دويتو السنة دي منهم دويتو بيني وبين تامر حسني صديقي العزيز إن شاء الله يعجبكم"، وسبق ونشر تامر حسني من خلال حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام صورة تجمعه برامي صبري من عدة أشهر للإعلان عن هذا الدويتو.



تامر حسني ينتظر ري ستارت

ويواصل تامر حسني الاستعداد لتصوير فيلم "ري ستارت" وطرحه نهاية هذا الشهر بعد خروجه من موسم عيد الأضحى المبارك، وهو التعاون الثاني له مع هنا الزاهد بعد نجاحهم بفيلم "بحبك".



آخر أعمال تامر حسني



يذكر أن آخر أعمال تامر حسني أغنية "مع السلامة يا مدرستي" من كلمات وألحان تامر حسني، توزيع ومكساچ سام محمد، ماستر علي فتح الله، تسجيل الغناء جلال فهمي

كلمات الأغنية

مع السلامة يا مدرستي مع السلامة يا كراستي

مع السلامة يا فصلي الجميل هتوحشيني يا مدرستي

مع السلامة يا أستاذي، مع السلامة يا أستاذتي

مع السلامة يا مدرستي مع السلامة يا كراستي

مع السلامة يا فصلي الجميل هتوحشيني يا مدرستي

مع السلامة يا أستاذي، مع السلامة يا أستاذتي

ناجحين والفرح كبير ومحققين الأماني

ونشوفكم على خير بعد سنة هنا من ثاني

ناجحين والفرح كبير ومحققين الأماني

ونشوفكم على خير بعد سنة هنا من ثاني

على أحلى أيام وصحة وسلام

على أحلى أيام وصحة وسلام

يا صاحبي أوعى تنساني

أنا هستغلك يا إجازتي ومش هضيع أنا وقتي

أيوة هلعب كثير وبرضو هصمم أنجح في رياضتي

وهنمّي كل إهتماماتي وطموحاتي وأقوي إرادتي

ناجحين والفرح كبير ومحققين الأماني

ونشوفكم على خير بعد سنة هنا من ثاني

ناجحين والفرح كبير ومحققين الأماني

ونشوفكم على خير بعد سنة هنا من ثاني

على أحلى أيام وصحة وسلام

على أحلى أيام وصحة وسلام

يا صاحبي أوعى تنساني