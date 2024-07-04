نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحكومة تعقد أول اجتماع بعد التشكيل لحل أزمة الكهرباء: خطط وتعليمات للمستقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، أول اجتماع للحكومة بعد إعلان تشكيلها الجديد، وذلك لمتابعة الإجراءات الجارية لحل مشكلة انقطاع الكهرباء ووقف تخفيف الأحمال.

حضر الاجتماع كل من المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، إضافة إلى عدد من المسؤولين الآخرين من الوزارات والجهات المعنية.

استهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بتأكيد حرصه على أن يكون هذا الاجتماع الأول بعد التشكيل مخصصًا لمتابعة الإجراءات التي تتخذها الحكومة حاليًا لحل مشكلة انقطاع الكهرباء، والتي تأتي وفق خطط سابقة أعلنت عنها الحكومة.

وأشار د. مدبولي إلى أهمية تواصل العمل بجهد لإيجاد حلول دائمة لهذه المشكلة، مع التركيز على كفاءة التشغيل ومكافحة الظواهر الغير قانونية كالسرقات والتوصيات المتعلقة بذلك.

وأكد رئيس الوزراء على ضرورة استمرارية الجهود للوصول إلى حل نهائي وجذري لمشكلة انقطاع الكهرباء، مع التزامه بتقديم حلول فعالة بحلول نهاية العام الجاري، وذلك من خلال توفير الموارد المالية اللازمة وضبط العمليات التشغيلية.

من جانبه، ألقى وزير الكهرباء الضوء على الجهود المبذولة لزيادة القدرة التوليدية وتعزيز كفاءة الشبكة، مع التركيز على إضافة الطاقة الجديدة والمتجددة للشبكة الكهربائية.

وأشار وزير البترول إلى تنفيذ التكاليف المطلوبة لتوفير المواد البترولية اللازمة لقطاع الكهرباء، والتي من شأنها دعم التشغيل المستدام للمحطات الكهربائية والمساهمة في حل مشكلة انقطاع الكهرباء.

وفيما يتعلق بالجانب المالي، أوضح وزير المالية الجهود المتواصلة لتوفير التمويلات اللازمة لحل هذه المشكلة، مع التأكيد على الالتزام بتسديد المستحقات المالية لضمان استمرارية الخدمات.

في الختام، أكد رئيس الوزراء على أن الحكومة تعمل بكامل طاقتها وتكاملها لإيجاد حلول شاملة ودائمة لمشكلة انقطاع الكهرباء، وتحقيق الاستقرار في توفير الطاقة للمواطنين خلال الفترة المقبلة.