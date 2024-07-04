الرئيس السيسي يشهد أداء حلف اليمين للمستشار أحمد عبود رئيسا لمجلس الدولة والمستشار عبد الراضي سليمان رئيسا لهيئة النيابة الإدارية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 4 يوليو 2024 02:34 مساءً - شهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم أداء حلف اليمين لكلٍ من المستشار/ أحمد عبد الحميد حسن عبود، رئيساً لمجلس الدولة، والمستشار/ عبد الراضي أحمد صديق سليمان، رئيساً لهيئة النيابة الإدارية.

ومنح سيادته وسام الجمهورية من الطبقة الأولى، لكلٍ من المستشار/ عادل فهيم عزب، رئيس مجلس الدولة السابق، والمستشار/ حافظ أحمد عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق.

وأعرب الرئيس عن تمنياته بالتوفيق للرئيسين الجديدين لمجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية، مؤكداً مواصلة العمل على ترسيخ أسس دولة القانون، القائمة على العدل والمساواة وضمان الحقوق، وفقاً للدستور والقانون، ومشيداً بدور المؤسسات والهيئات القضائية الموقرة، في حماية حقوق المواطنين، وصون مصالح الوطن.