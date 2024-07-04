رئيس مجلس الشيوخ يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة العام الهجري الجديد

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 4 يوليو 2024 02:33 مساءً - بعث رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، برقيه تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي ، رئيس الجمهورية؛ بمناسبة حلول العام الهجري الجديد.

وقال عبد الرازق -في نص البرقية- "يسعدني وأعضاء مجلس الشيوخ أن نتقدم لفخامتكم بأصدق التهاني بحلول العام الهجري الجديد، داعين المولى عز وجل أن يكون عام خير ونماء لمصر وشعبها، وأن يعيده على سيادتكم بموفور الصحة والعطاء".

وأضاف عبد الرازق أنه مع الاحتفال بهذه المناسبة المباركة التي تفيض بمظاهر الرحمة الإلهية وتأصيل سنن العمل والبناء وتحمل الصعاب في سبيل بناء الأوطان، نؤكد دعمنا لسيادتكم في استكمال بناء الجمهورية الجديدة التي تعد فخرًا لنا وللأجيال القادمة.