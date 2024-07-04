نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحكومة تعقد اجتماعها الثاني لمتابعة توافر السلع وضبط الأسواق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الثاني للحكومة بعد الإعلان عن التشكيل الجديد، وذلك لمتابعة جهود توافر السلع وضبط الأسواق، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين الرئيسين في هذا القطاع.

أكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع اليوم حرص الحكومة على متابعة توافر جميع أنواع السلع بالأسواق وتكثيف جهود ضبط الأسعار، موجهًا الشكر للوزير السابق على الجهود التي بذلها في هذا الملف خلال الظروف التحديات غير المسبوقة.

وأضاف مدبولي أن الاجتماع الأول كان مخصصًا لمتابعة جهود حل مشكلة الكهرباء، بينما تم تخصيص الاجتماع الثاني لمتابعة توافر السلع وجهود ضبط الأسعار في الأسواق.

وشدد على ضرورة وجود تصورات استباقية لمواجهة أي أزمة محتملة، إلى جانب المتابعة الدورية للأسواق وأسعار السلع العالمية، مؤكدًا أهمية تأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية للمساهمة في حل أي أزمة طارئة.

كما وجه رئيس مجلس الوزراء بوضع خطة عمل واضحة مع الأجهزة المعنية؛ لضمان توافر السلع وضبط الأسعار، مشددًا حديثه لوزير التموين على أن هذه مهمته الرئيسية.

من جانبه، أشار وزير التموين إلى العمل المستمر منذ اليوم الأول بالوزارة على توفير السلع وضبط الأسواق، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، مؤكدًا استقرار الأسعار في الفترة الأخيرة في ظل استقرار سعر الصرف، وموضحًا أنهم مستمرون في بذل المزيد من الجهد لتحقيق المستهدفات والتكليفات في هذا الصدد.