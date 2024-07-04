رئيس الحكومة للمصريين: اعطوا فرصة للوزراء الجدد للعمل ثم احكموا

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 4 يوليو 2024 02:34 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن رئيس الجمهورية أكد أن الدولة المصرية تمر بتحديات غير مسبوقة، ووضع حلول عاجلة لهذه الصدمات وحل مشكلة العملة بصورة نهائية والتواصل المستمر والدائم مع المواطنين.

وأوضح أنه بعد الأزمة المفاجئة فى قطاع الكهرباء تم وضع خطة لتأمين الاحتياطى الاستراتيجى، موضحا أن غلق المحلات جزء من سياسة ترشيد الطاقة لمواجهة أزمة انقطاع الكهرباء.

وأشار إلى أن دمج وزارتى الكهرباء والطاقة كان مطروح ، ولكن الرؤية أن يتم هذا الموضوع برؤية بصورة متدرجة، مشيرا قائلا" اعطوا فرصة للوزراء الجدد للعمل ثم احكموا ".

وأشار إلى أنه تم العمل لتدبير الموارد الدولارية المطلوبة لحل أزمة انقطاع الكهرباء والإعلان قريباً عن وقف تخفيف الأحمال، ونضع السيناريوهات الأكثر تشاؤما لمواجهة أى مستجدات أو صدمات، موضحا أن ملف وزارة الخارجية والهجرة وضمهم نظرا لأن عملهم متداخل، موضحا أن الحكومة الجديدة بها نواب من الشباب للوزراء والمحافظين، مشيرا إلى إنه استحداث مجموعات وزارية متخصصة تجمع عدد من الوزراء والبداية بالمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية وأخرى للبشرية ومجموعة أخرى للسياحة ومجموعة للطاقة ومجموعة وزارية خاصة بريادة الأعمال.

وقال إن توجيهات رئيس الجمهورية للحكومة هى التواصل الدائم والمباشر مع المواطنين وعرض كافة التحديات التى تواجه الدولة، وسيتم عقد مؤتمر أسبوعى بجانب مؤتمر مرة فى الشهر يحضره الإعلاميين والشخصيات العامة للاستماع لارائهم ووجهات نظرهم فى مختلف القضايا.