نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحذيرات من ارتفاع درجات الحرارة في مصر والتوقعات للأيام القادمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحذر الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر من ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة خلال الأيام القادمة، حيث يشهد الطقس تغيرات طفيفة بعد فترة من الانخفاضات النسبية.

وفقًا للدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي للهيئة، فإن الحرارة سترتفع بشكل تدريجي، حيث من المتوقع أن تبلغ ذروتها الخميس أو الجمعة المقبلين.

اليوم، يُتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى نحو 37 درجة مئوية في مختلف مناطق البلاد، مع تسجيل درجات حرارة أقل من 40 في محافظات الصعيد، بعدما كانت تجاوزت الأربعين خلال الأيام السابقة.

ويشهد الطقس ارتفاعًا كبيرًا في نسبة الرطوبة خلال ساعات الليل، وتتجاوز 90% في محافظات الساحل الشمالي وتصل إلى أكثر من 85% في القاهرة الكبرى. ومع ساعات الصباح، قد تشهد الطرق الزراعية شبورة خفيفة لكنها لن تكون مؤثرة.

وبالنسبة للأيام المقبلة، من المتوقع انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة مع بداية الأسبوع المقبل، حيث ستعود لتتراوح بين 35 و36 درجة مئوية.

ورغم هذا الانخفاض النسبي، يبقى الطقس شديد الحرارة خلال ساعات النهار.

وتحذر الأرصاد من تدني مدى الرؤية بسبب الشبورة الخفيفة على بعض الطرق الزراعية، مع توقعات بارتفاع نسبة الرطوبة وارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات تصل إلى 46 درجة مئوية في محافظات الصعيد بنهاية الأسبوع.

يُذكر أن هذه التقلبات في الطقس تأتي في إطار تغيرات مناخية معتادة لمثل هذا الوقت من العام، مع التأكيد على ضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية الصحة والسلامة العامة خلال فترات الحر الشديد.

تواصل الهيئة العامة للأرصاد الجوية متابعة التغيرات في حالة الطقس، وتنصح المواطنين بالبقاء على اطلاع دائم على التقارير الجوية واتباع التوجيهات الصادرة للحفاظ على سلامتهم وسلامة ممتلكاتهم.