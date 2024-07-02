احنا في كارثة.. أحمد شوبير يعلق على أزمة اتحاد الكرة وفيتوريا

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أحمد جودة - القاهرة - علق الإعلامي أحمد شوبير على الأزمة التي ضربت الوسط الرياضي بسبب اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، وروي فيتوريا المدرب البرتغالي السابق لمنتخب مصر الأول لكرة القدم.

وتقدم البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني السابق للفراعنة، بشكوى ضد الاتحاد المصري لكرة القدم يطالب فيه بالحصول على قيمة عقده بعد فسخه من طرف واحد.

يذكر أن اتحاد الكرة قرر فسخ التعاقد مع البرتغالي فيتوريا بسبب الخروج المبكر من بطولة كأس الأمم الأوروبية التي أقيمت في كوت ديفوار.

شوبير عن أزمة فيتوريا: أحنا في كارثة

قال شوبير صباح اليوم الثلاثاء في تصريحات إذاعية عبر برنامجه مع شوبير: “أحنا في كارثة بسبب روي فيتوريا له مستحقات تبلغ 430 ألف يورو أو دولار، مش عاوزين وجع دماغ لأن هندفع هندفع في الأخر، لازم نلاقي حل في أسرع وقت”.

وتابع نجم الأهلي السابق: “فيتوريا لديه محامي شاطر وكسب من قبل ذلك قضية من نادي النصر السعودي، وهياخد كل فلوسه من اتحاد الكرة، نحن بسبب هذا التقصير والخلل سندفع 5 مليون يورو أو دولار، ده تهريج، أحنا في كارثة بمعنى الكلمة”.

