قصف إسرائيلي يستهدف مخيم نور شمس بـ الضفة الغربية

وبحسب القناة الإخبارية، استشهد فلسطينيا، كما سقط عدد من الجرحى في قصف للاحتلال استهدف مناطق متفرقة بحي الصبرة شرقي مدينة غزة.
كذلك، انتشلت الطواقم الطبية بغزة شهيدين من منطقة الواحة في بيت لاهيا شمالي القطاع إثر قصف مدفعي إسرائيلي.
وقبل قليل، أعلنت الصحة الفلسطينية، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 37877 شهيدًا و86969 مصابا منذ 7 أكتوبر الماضي.
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