نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طاقم حكام مباراة المقاولون العرب والبنك الأهلي في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد نادي المقاولون العرب لمواجهة نظيره البنك الأهلي وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرون من عمر الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

طاقم حكام مباراة المقاولون العرب والبنك الأهلي في الدوري المصري

وكانت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد المصري لكرة القدم قد اعلنت طاقم حكام المباراة بقيادة أمين عمر.

ويعاونه كلا محمود أبو الرجال مساعد اول، سامي هلهل مساعد ثان، وإبراهيم محمد حكما رابعا.

وعلى تقنية الفيديو يتواجد كلا من عمرو الشناوي ومحمد عزازي.

موعد مباراة المقاولون العرب والبنك الأهلي في الدوري المصري

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الرابعة مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية.

ويستقبل استاد المقاولون العرب المواجهة المرتقبة بين الفريقين.

القنوات الناقلة لمبارايات الدوري المصري

تنقل مواجهات الدوري المصري عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في مصر والشرق الأوسط.