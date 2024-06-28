إسرائيل تعلن إجراءات عدوانية جديدة ضد السلطة الفلسطينية (تفاصيل)

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل بأن وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، أعلن إلغاء المزايا المختلفة لكبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية.





ووفقًا للقناة، أعلن سموتريتش أيضًا، تعزيز المستوطنات في الضفة الغربية كذلك الإجراءات العقابية ضد السلطة الفلسطينية، وذلك ردًا على التحركات الفلسطينية ضد إسرائيل على الساحة الدولية.

وصرح سموتريتش، الذي يرأس حزبًا داعمًا للمستوطنين، في بيان له أن الحكومة تدعم اقتراحه بهذا الشأن، مؤكدًا أن من بين الإجراءات المقترحة إلغاء "مختلف الاعتمادات والمزايا" التي يتمتع بها كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية، بالإضافة إلى الموافقة على بناء مستوطنات جديدة.

وفي الوقت الذي أصدر فيه سموتريتش هذا البيان، لم يصدر أي تعليق أو بيان رسمي من مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي عادة ما يعلن القرارات الحكومية.

يأتي هذا الإعلان في ظل توتر العلاقات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، وزيادة الضغوط الدولية على الحكومة الإسرائيلية بسبب سياساتها الاستيطانية في الأراضي المحتلة.