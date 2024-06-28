بث مباشر.. المناظرة الرئاسية الأمريكية بين بايدن وترامب

جدة - نرمين السيد - المناظرة الرئاسية الأمريكية بين بايدن وترامب

تعرض قناة القاهرة الإخبارية بثا مباشرا، نقلا عن وكالة سي إن إن الأمريكية، للمناظرة التي تتم الآن بين الرئيس الأمريكي جو بايدن، والرئيس السابق دونالد ترامب، المرشخ للانتخابات الأمريكية 2024.





وأفادت قناة القاهرة الإخبارية أن موكب الرئيس الأمريكي جو بايدن، وصل، منذ قليل، إلى مقر المناظرة الرئاسية المرتقبة مع منافسه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 الرئيس السابق دونالد ترامب، في أتلانتا عاصمة ولاية جورجيا الأمريكية. وعلى صعيد آخر، نقلت القاهرة الإخبارية عن وكالة سي إن إن الأمريكية أن ميلانيا ترامب، زوجة الرئيس السابق، والمرشح الحالي في الانتخبات الأمريكية 2024، لن تحضر المناظرة. وكانت قناة القاهرة الإخبارية، قد نشرت تقريرًا عن تاريخ المناظرات الأمريكية، منذ نشأة الولايات المتحدة الأمريكية، وحتى الآن.

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