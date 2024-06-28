جدة - نرمين السيد - موكب بايدن يصل أتلانتا

أفادت قناة القاهرة الإخبارية أن موكب الرئيس الأمريكي جو بايدن، وصل، منذ قليل، إلى مقر المناظرة الرئاسية المرتقبة مع منافسه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 الرئيس السابق دونالد ترامب، في أتلانتا عاصمة ولاية جورجيا الأمريكية.





وعلى صعيد آخر، نقلت القاهرة الإخبارية عن وكالة سي إن إن الأمريكية أن ميلانيا ترامب، زوجة الرئيس السابق، والمرشح الحالي في الانتخبات الأمريكية 2024، لن تحضر المناظرة. وكانت قناة القاهرة الإخبارية، قد نشرت تقريرًا عن تاريخ المناظرات الأمريكية، منذ نشأة الولايات المتحدة الأمريكية، وحتى الآن. وكشفت القاهرة الإخبارية أن أول مناظرة رئاسية في تاريخ الولايات المتحدة كانت بين جون كينيدي ضد ريتشارد نيكسون، لافتة إلى أن المناظرة الرئاسية الأمريكية تعتبر أهم حدث سياسي في الولايات المتحدة، ويترقبها العالم قبيل كل انتخابات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موكب بايدن يصل أتلانتا.. وزوجة ترامب لن تحضر المناظرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.