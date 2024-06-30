نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل:- أرامكو السعودية تعلن زيادة أسعار غاز البترول المسال والكيروسين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت شركة أرامكو السعودية زيادة أسعار بيع غاز البترول المسال (أسطوانات الغاز) في السوق المحلية بنسبة 9.5%، ليصل سعر أسطوانات الغاز إلى 1.04 ريال للتر، وزيادة أسعار الكيروسين بنسبة 43% إلى 1.33 ريال للتر.

يأتي هذا الإعلان بعد فترة من تثبيت الأسعار الرسمية لغاز البترول المسال في مارس الماضي.

زيادة سعر الغاز في السعودية

تشهد أسعار أسطوانات الغاز في السعودية ارتفاعًا بعد قرار أرامكو السعودية بزيادة السعر. كانت الشركة قد ثبتت أسعار البيع الرسمية لغاز البترول المسال في مارس، إلا أنها عادت لرفع الأسعار مؤخرًا.

إعلان شركة الغاز والتصنيع الأهلية «غازكو»

أعلنت شركة الغاز والتصنيع الأهلية «غازكو» رفع سعر إعادة تعبئة أسطوانة الغاز بزيادة قدرها ريالين، ليصبح السعر الجديد 21.85 ريال، وذلك وفقًا لتقرير الشرق بلومبيرج.

كان السعر السابق لإعادة تعبئة أسطوانة الغاز 19.85 ريال، شاملًا ضريبة القيمة المضافة ولكن غير شامل لأجور النقل من محطات التوزيع إلى منافذ البيع.

استخدامات غاز البترول المسال

يُستخدم غاز البترول المسال بشكل رئيسي كوقود للسيارات، ولأغراض التدفئة، وكمادة أولية في إنتاج البتروكيماويات الأخرى.

تُعد أسعار البيع الرسمية التي تحددها أرامكو السعودية لغاز البترول المسال مرجعًا لعقود توريد المنتج من الشرق الأوسط إلى منطقة آسيا والمحيط الهادي.

تأثير الزيادة على السوق المحلي

تأتي هذه الزيادة في إطار تعديلات مستمرة على أسعار الطاقة في السوق المحلي، مما يؤثر بشكل مباشر على تكلفة المعيشة وأعباء المواطنين.

يترقب المستهلكون تأثير هذه الزيادة على أسعار المنتجات والخدمات المرتبطة باستخدام غاز البترول المسال والكيروسين.