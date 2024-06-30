نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيلم " عصابة الماكس " يحقق 700 ألف جنيهًا أمس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر فيلم " عصابة الماكس" المركز الثالث في ترتيب شباك التذاكر ويتنافس في المركز الأول فيلم " ولاد رزق " بطولة أحمد عز وعمرو يوسف على إيرادات دور السينما.

وتشهد دور السينما مجموعة من الأفلام التي تتنافس على شباك التذاكر، أبرزها اللعب مع العيال بطولة الفنان محمد إمام، وفيلم عصابة الماكس بطولة الفنان أحمد فهمي، وفيلم أهل الكهف بطولة الفنان خالد النبوي والفنانة غادة عادل، وولاد رزق بطولة الفنان أحمد عز والفنان عمرو يوسف.

إيرادات فيلم عصابة الماكس

وبلغ فيلم عصابة الماكس بطولة أحمد فهمي إيرادات تصل لـ 652،936 جنيهًا.

إيرادات دور العرض السينمائي

وأكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي، في تصريحات صحفية، أن الأفلام المعروضة في دور العرض السينمائي حققت أمس السبت لموافق 29 يونيو، إيرادات بلغت نحو 6،211،110 جنيهات في شباك التذاكر.

نجوم فيلم عصابة الماكس

فيلم "عصابة الماكس" يضم نخبة من ألمع نجوم الوسط الفني فهو من بطولة كلًا من: أحمد فهمي، روبي، لبلبة، حاتم صلاح، أوس أوس، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من إخراج حسام سليمان.

أحداث فيلم عصابة الماكس

وتدور أحداث فيلم عصابة الماكس في إطار كوميدي حول المكسيكي الذي اعتاد القيام بعمليات السرقة والتهريب وحده دون مساعدة، والذي يتورط في عملية كبيرة تحتاج للاستعانة بمجموعة تساعده في تنفيذها، ولكنه يكتشف أن من اختارهم يورطونه في مشاكل تهدد نجاح العملية.