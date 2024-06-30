حزب الله يعلن مقتل أحد عناصره جراء القصف الإسرائيلي على الجنوب اللبناني

أعلن حزب الله، مقتل أحد عناصره جراء القصف الإسرائيلي على الجنوب اللبناني، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





وقبل قليل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه هاجم بالطيران الحربي مبنيين عسكريين تابعين لحزب الله في حولا وكفر كلا جنوبي لبنان.

ويتواصل التصعيد الإسرائيلي على الحدود الشمالية لدولة الاحتلال مع جنوب لبنان، وسط مؤشرات على الذهاب إلى حرب قريبة بين إسرائيل وحزب الله.

وفي صباح اليوم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف بنى تحتية ومبان عسكرية تابعة لحزب الله في منطقتي الطيبة ورب الثلاثين جنوب لبنان.

كما قصف طيران جيش الاحتلال الإسرائيلي دراجة نارية، أمس السبت، في واد بين بلدتي ميس الجبل وحولا جنوب لبنان،