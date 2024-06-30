معدل البطالة في السعودية يسجل 3.5% خلال الربع الأول من 2024

دبي - احمد فتحي في الأحد 30 يونيو 2024 02:16 مساءً - العربية نت _ بلغ معدل البطالة الإجمالي للسكان في السعودية (للسعوديين وغير السعوديين) 3.5% في الربع الأول من عام 2024، مسجلاً ارتفاعاً طفيفاً بمقدار 0.1 نقطة مئوية مقارنة بالربع الرابع من عام 2023، كما سجل انخفاضاً سنوياً بمقدار 0.8 نقطة مئوية مقارنة بالربع الأول من 2023، بناءً على تقديرات مسح القوى العاملة للهيئة العامة للإحصاء في المملكة.

فيما بلغ معدل البطالة للسعوديين 7.6% في الربع الأول من 2024، بانخفاض مقداره 0.2 نقطة مئوية مقارنة بالربع الرابع من 2023، وبتراجع سنوي 1.1 نقطة مئوية مقارنة بالربع الأول من 2023.

من ناحية أخرى، أظهرت النتائج ارتفاع معدل السعوديين في القوى العاملة في الربع الأول لعام 2024، مقدار 1 نقطة مئوية مقارنة بالربع الرابع من 2023، حيث بلغ 51.4%، وأوضحت استقراره مقارنة بالربع الأول من 2023.

وسجل معدل المشتغلين السعوديين إلى السكان ارتفاعاً بمقدار 1 نقطة مئوية مقارنة بالربع الرابع من عام 2023، حيث بلغ 47.5% وارتفاعاً بمقدار 0.5 نقطة مئوية عن الربع الأول من 2023.

وأظهرت نتائج مؤشرات سوق العمل في السعودية للربع الأول من 2024، ارتفاع معدل المشتغلات السعوديات إلى السكان بمقدار 0.6 نقطة مئوية ليبلغ 30.7%.

كما ارتفع معدل السعوديات في القوى العاملة بمقدار 0.8 نقطة مئوية ليصل إلى 35.8%، فيما ارتفع معدل البطالة للسعوديات بمقدار 0.3 نقطة مئوية ليصل إلى 14.2% مقارنة بالربع السابق من 2023.

وفيما يتعلق بالذكور السعوديين، فقد ارتفع معدل المشتغلين الذكور إلى السكان، كما ارتفع معدل المشاركة في القوى العاملة بمقدار 1.2 و1 نقطة مئوية ليصل إلى 63.6% و66.4% على التوالي.

وأظهرت النتائج أن 95.9% من السعوديين المتعطلين عن العمل سيقبلون عرض العمل في القطاع الخاص.