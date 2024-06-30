عاجل- وزير المالية الإسرائيلي: لا مفر من حرب حاسمة وسريعة مع حزب الله

جدة - نرمين السيد - بتسلئيل سموتريتش

قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اليوم الأحد، إنه "لا مفر من حرب حاسمة وسريعة مع حزب الله"، مضيفًا أن "أي ثمن ندفعه اليوم سيكون أقل بكثير مما سندفعه إن لم نتحرك"، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، منذ قليل.





واشتهر سموتريتش باعتباره أحد أبرز وزراء اليمين المتطرف داخل حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إذ يواصل توجهاته وتصريحاته الخرقاء المعادية للمجتمع الدولي والقانون الإنساني، فقد أعلن تحديه للدول المناصرة لحل الدولتين، قائلاً "إن كل دولة تعترف بفلسطين سنبني مستوطنة باسمها في الضفة الغربية". ويتواصل التصعيد الإسرائيلي على الحدود الشمالية له مع جنوب لبنان، وسط مؤشرات على الذهاب إلى حرب قريبة وغير محسوبة الأبعاد والعواقب بين إسرائيل وحزب الله. فيما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، قبل قليل، أنه هاجم بالطيران الحربي مبنيين عسكريين تابعين لحزب الله في حولا وكفر كلا جنوبي لبنان. كما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف بنى تحتية ومبان عسكرية تابعة لحزب الله في منطقتي الطيبة ورب الثلاثين جنوب لبنان. وبالأمس، قصف طيران جيش الاحتلال الإسرائيلي دراجة نارية في واد بين بلدتي ميس الجبل وحولا جنوب لبنان.

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