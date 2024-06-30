انتقلت بين 3 قارات.. فراشات تقطع مسافة 4200 كيلو متر!

جدة - نرمين السيد - أثارت فراشات الأرقطيون اندهاش العلماء من قدرتها على مسافة 4200 كيلومتر فوق المحيط لتصل إلى أمريكا الجنوبية.





وذكرت مجلة Nature إن أمريكا الجنوبية هي القارة الوحيدة التي لا يوجد فيها هذا النوع من الفراشات، ومع ذلك، وجدت مجموعة من علماء الأحياء تلك الفراشات على ساحل غيانا الفرنسية، وهي إقليم فرنسي في أمريكا الجنوبية.

وأوضح مؤلفو الدراسة أنهم أمسكوا بالعديد من الفراشات على الشاطئ، ربما بعد رحلة طويلة عبر المحيط، بناء على أجنحتهم المتضررة وسلوكها على الرمال، توصلوا إلى أن هذه الفراشات قطعت ما لا يقل عن 4200 كيلومتر، وهي المسافة التي تفصل بين إفريقيا وغيانا الفرنسية، بعد استبعاد احتمالية أن تكون هذه الفراشات من أمريكا الشمالية.

وتوصل العلماء إلى هذه الاحتمالية بعد دراسة النظائر المستقرة للهيدروجين والسترونتيوم في أجنحة الفراشات، ومن خلال مقارنة البيانات بخريطة توزيع النظائر حدد الباحثون موطن الحشرات المسافرة، وهو إما أوروبا الغربية (البرتغال وفرنسا وأيرلندا وبريطانيا) أو غرب إفريقيا (مالي والمناطق الساحلية في السنغال وغينيا بيساو)، ليقروا بأنه من الممكن أن تكون الفراشات قد بدأت في أوروبا، ثم هاجرت إلى إفريقيا، ومنها نحو أمريكا الجنوبية.

وشدد العلماء على أنه بدون مساعدة الريح، لا تستطيع الفراشات السفر لمسافة تزيد على 780 كيلومترا. وبالتالي، ساعدتها الرياح الشرقية، التي تنقل سنويا ملايين الأطنان من الغبار من إفريقيا إلى أمريكا عبر المحيط الأطلسي.