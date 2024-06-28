الرياضة

نجم الزمالك السابق: جوميز كان يريد مواجهة الأهلي.. ومحمود علاء تعامل باحترافية مع الأبيض

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أحمد جودة - القاهرة -  


أكد محمد صلاح، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق أن جوزيه جوميز، المدير الفني للأبيض كان يريد خوض مواجهة الأهلي في الدوري.

نجم الزمالك السابق: جوميز كان يريد مواجهة الأهلي.. ومحمود علاء تعامل باحترافية مع الأبيض


وقال محمد صلاح في تصريحات لبرنامج الريمونتادا على قناة المحور: "علمت أن جوزيه جوميز كان يريد خوض الماضية".


وأضاف: "جوزيه جوميز انفعل على قرارات النادي في هذا الأمر، وكان على الإدارة مناقشته في جدول مباريات الفريق في الدوري العام".


وتابع: "أعتقد أن محمود علاء، مدافع الزمالك قام بتوقيع عقود انتقاله إلى بيراميدز، وتعامل باحترافية مع النادي، لكنه كان خارج حسابات الجهاز الفني".


وأتم محمد صلاح تصريحاته قائلًا: "محمود علاء كان أحد أسباب تتويج الفريق بالبطولات في المواسم الماضية، وكان على المسئولين تقريب وجهات النظر بينه وبين الجهاز الفني"

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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