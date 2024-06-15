انت الأن تتابع خبر واشنطن تقدم رأيها بشأن رد حماس على مقترح الصفقة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان ان "مسؤولينا" على اتصال وثيق بمفاوضي إسرائيل والوسطاء القطريين والمصريين.

وأكد ان هناك تعديلات طلبتها حماس على مقترح وقف إطلاق النار لم تكن متوقعة ويمكن التعامل معها.

وقال سوليفان قدمت واشنطن رأيها بشأن رد حماس والخطوة التالية هي تواصل الوسطاء مع الحركة، مؤكدا ان بعض التعديلات التي طلبتها حماس تتعارض مع مقترح بايدن وقرار مجلس الأمن.

وكانت حركة حماس قد أدخلت تعديلات على مقترح صفقة تبادل الأسرى مع الاحتلال، والهدنة، حيث تطالب الحركة إعمار قطاع غزة يبدأ في المرحلة الأولى من صفقة التبادل وليس المرحلة الثالثة، وبدء وقف إطلاق النار من المرحلة الأولى، وترفض أي معارضة إسرائيلية على أسماء كبار الأسرى الذين تطالب بالإفراج عنهم، كما ترفض حماس إبعاد أي أسير محرر والإفراج عنهم إلى بلدانهم الأصلية، وأن الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين يكون بحسب الأقدمية.

وتريد حماس الانسحاب الإسرائيلي من محور نيتساريم (ممر يفصل جنوب القطاع عن شماله) في اليوم الثالث من بدء تنفيذ الصفقة.